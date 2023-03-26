Саида Мирзиёева встретилась с Катриной Фотоват

Саида Мирзиёева Знакомство с Катриной Фотоват , специальный представитель госсекретаря США по делам девочек. Встреча была посвящена важной теме – образованию девочек.

“Мой собеседник вышел за пределы Узбекистана и коснулся образовательных проблем Афганистана, ведь судьба этой страны, ее нашей страны не безразлична к ее будущему. либо», — говорит Мирзиёева.

Отмечается, что Катрина Фотоват высоко оценила усилия, предпринимаемые в Узбекистане для обучения девушек и женщин и предоставления им возможности реализовать свой потенциал.

«В В то же время мы также обсудили возможности онлайн-образования для девочек в Афганистане, потому что с помощью онлайн-образования те, кто хочет учиться в сложной социальной и политической среде, расширят рамки своего образования. реализовать свои мечты и надежды”, – говорит Саида Мирзиёева.

По ее словам, поэтому “S5+1” (Центральная Азия) планируется провести в апреле в Ташкенте (страны и США) Международный форум женщин-предпринимателей будет иметь большее значение для решения вопросов, связанных с расширением экономических прав и возможностей женщин на региональном уровне и укреплением межгосударственных отношений.