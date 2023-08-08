Саидов побеседовал с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёра Саидова с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом Мухаммадом Аль-Будаиви .

” У нас состоялся телефонный разговор с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом Мухаммадом Аль-Будаиви. На состоявшемся в июле текущего года в Джидде первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива мы обсудили ход реализации достигнутых договоренностей и широкие возможности сотрудничества между нашими регионами”, – сказал Министр. МИД РУз Бахтиор Саидов.