Салоны МТС на Кубани переживают бум продаж беспроводных гаджетов

МТС проанализировала потребительские интересы клиентов собственной розничной сети в Краснодарском крае с начала 2018 года.

Самый активный рост покупательской способности зафиксирован в сегменте носимых устройств и беспроводных гаджетов различного функционала.

Жители Краснодарского края стали в пять раз больше, чем годом ранее, покупать фитнес-браслеты, умные часы, трекеры. Высокую популярность таким устройствам обеспечила цена, которая за год снизилась в среднем на 35%. Также среди наиболее продаваемых устройств по-прежнему остаются беспроводные наушники и колонки. При этом средняя стоимость покупаемых колонок выросла почти в два раза — жители Краснодара стали чаще выбирать более качественную акустику с громким звуком и длительным временем автономной работы.

Анализ обезличенных данных абонентов МТС с помощью Big Data показал в первой половине 2018 года рост трафика на загрузку фото, видео и онлайн-трансляции в соцсетях в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост исходящего трафика объясняется как никогда высокой популярностью фото- и видеоконтента, а также онлайн-трансляций в социальных медиа и мессенджерах.

Продажи смартфонов в штучном выражении в первом полугодии 2018-го остались на прежнем уровне, как и год назад. Но средняя цена умного телефона выросла больше, чем на 30%. В первую очередь, растет спрос на более дорогие и технически продвинутые смартфоны с качественными камерами. Это стимулирует жителей Кубани на покупку в рассрочку. В розничной сети МТС региона оборот от продаж в кредит без переплаты в первой половине 2018 года увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем, каждый второй смартфон дороже 30 тыс. рублей приобретался с помощью этого финансового инструмента.

Среди ключевых причин роста рынка можно выделить увеличение спроса на смартфоны китайских брендов. Так, доля Huawei достигла исторического максимума как в целом по России, так и в Краснодарском крае. По итогам полугодия компания в регионе заняла первое место в штучном выражении, потеснив с пъедестала Samsung. В ценовой категории от 5 тыс. до 15 тыс. — в продажах лидируют смартфоны Huawei, от 20 тыс, до 30 тыс. — Samsung. В категории премиум от 30 тыс. — Apple, который также существенно нарастил долю в продажах за первое полугодие и вернул былое лидерство.

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