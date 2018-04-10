Самая большая фанзона на Кубани откроется в Сочи к чемпионату мира

«Фестиваль болельщиков» развернется у Южного мола морского порта. Главную сцену оформят в синих и красных тонах.

Организаторы готовы за день принимать больше 10 тыс. любителей футбола. На концертной площадке выступят артисты, на большом экране в прямом эфире будут транслировать все матчи первенства.

«Она будет работать с момента открытия чемпионата и до его завершения. Во все игровые дни будут транслироваться матчи. Вход туда бесплатный. Это место традиционное, эта фанзона — такое же требование, как и стадион к чемпионату мира», — рассказала министр физической культуры и спорта Краснодарского края Людмила Чернова.

Такие фанзоны появятся во всех городах-организаторах чемпионата мира по футболу. Сочинская площадка — одна из самых компактных, единственная в стране расположена на берегу моря. Стадион «Фишт» примет шесть матчей, в том числе один из четвертьфиналов первенства.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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