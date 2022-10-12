«Сами виноваты»: Путин заявил, что Россия не принуждала Европу запасаться дровами на зиму

Президент сделал важные заявления об энергетической политике РФ.

Россия не виновата в том, что жители стран Евросоюза запасаются дровами на зиму. Об этом в ходе своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Россия готова к дальнейшим поставкам энергоресурсов в Европу, но не в те страны, которые ограничат цены на них.

«Россия здесь причем? <…> Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, целого ряда лет», — рассказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что Россия готова продолжать поставки энергоресурсов в Европу осенью и зимой, в том числе по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток». Ее мощность составляет 27,5 миллиарда кубометров в год, это порядка восьми процентов всего импорта в Европу.

«Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», — подчеркнул глава государства.

Однако Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них, добавил Путин. По его словам, такие действия можно сравнить только с шулерством и шантажом, а не с нормальными деловыми отношениями.

«Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду», — заявил президент.

Российский лидер считает, что установление искусственного потолка цен на российскую нефть приведет к сбою в мировой энергетике и вызовет глобального дефицита энергоресурсов. После этого стоимость нефти может значительно вырасти, что ударит в первую очередь по беднейшим странам.

При этом президент предложил использовать Турцию в качестве главного газового хаба в Европе. По его мнению, туда можно перенаправить объемы газа, которые должны были пойти по дну Балтийского моря. «Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры», — резюмировал он.

Ранее в Европе разгорелся новый нефтегазовый скандал. Сейчас главным поставщиком газа для ЕС стала Норвегия. Однако скандинавы не хотят отдавать свои ресурсы даром. Не захотели норвежцы снижать цену и для своих «европейских соседей» — из-за этого и попали под шквал критики.

При этом попытки лидеров Европы найти выход из энергокризиса на саммите в Праге провалились. Решить проблему дефицита энергии не получилось, а «потолок цен» на российское топливо, с которым европейские лидеры связывали большие надежды в преддверии зимы, так и не был принят.

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