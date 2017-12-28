Самку переднеазиатского леопарда Викторию выпустили в дикую природу

С помощью вертолета 28 декабря специальную транспортную клетку с леопардом доставили на гребень горы Ахцархва.

На горе клетку с дикой кошкой поставили на землю и открыли. Леопард направился в сторону леса. Участники наблюдали за происходящим с вертолета.

По мнению ученых, Виктория должна успешно перенести зиму, особенно если она останется на территории заповедника, и даже принести потомство.

«В районе метеостанции «Джуга» Кавказского заповедника в середине декабря был замечен самец леопарда, это 8 км от выпуска. Надеемся, что они встретятся», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» заместитель гендиректора по природоохранной деятельности АНО «Центр природы Кавказа» Наталья Вавилова.

На территории высадились два сотрудника Кавказского заповедника. Они осмотрят территорию в районе выпуска Виктории, проверят фотоловушки и состояние кормовой базы в этой местности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее перевезли назад в Сочи.

Трех леопардов — Ахуна, Викторию и Килли — из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, автоматически отстегнулись через год работы.

Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

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