Саммит министров иностранных дел стран G7 пройдет в Японии 16-18 апреля

16-18 апреля в Японии пройдет саммит министров иностранных дел стран G7, в первую очередь посвященный войне на Украине, растущему влиянию Китая и проблема КНДР сообщает «АП».

Война на Украине и усиление угрозы применения Россией ядерного оружия, несомненно, повлияют на переговоры между представителями Франции, Великобритании, Главной темой станет Италия, Германия, Канада, США и Япония.

Рост амбиций Китая, наращивание ядерного потенциала Китая и более агрессивные действия на международной арене также беспокоят участников саммита, особенно с учетом того, что Запад надеется обуздать Владимира Путина с помощью Пекина.

Северная Корея остается серьезной проблемой для глобальной стабильности. G7 пытается найти способ убедить Пхеньян вернуться к принципам разоружения.