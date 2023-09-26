Саммит Южной Кореи, Китая и Японии скоро возобновится

Даша 26.09.2023 В мире

Саммит между Южной Кореей, Китаем и Японией скоро возобновится

26 сентября высокопоставленные дипломаты Южной Кореи, Китая и Японии договорились, что лидеры правительств должны встретиться “в самое удобное время”. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что обе стороны стремятся возобновить трехсторонние обмены после приостановки регулярных ежегодных встреч из-за обострения отношений и пандемии COVID-19.

Южная Корея Хозяин переговоров предложил провести саммит в конце декабря.

Отмечено, что трехсторонние встречи направлены на прекращение экономических, правовых и торговых споров между Японией и Южной Кореей, которые согласились положить конец напряженности между Китаем и Японией, частично направлено на смягчение их беспокойства.

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