Самой прослушиваемой песней в XX веке признали композицию Queen

Песня «Богемская рапсодия» названа самой прослушиваемой на стриминг-сервисах.

По данным медиахолдинга Universal Music Group, композицию прослушали более 1,5 млрд раз. Автор «Богемской рапсодии» — лидер Quееn Фредди Меркьюри. Он написал ее в 1975 году.

В песне использованы сразу четыре стиля: опера, а капелла, баллада, рок. Музыкальное звучание перетекает из одного в другой, в конце звучит кода. Трек трижды появлялся в чарте Hot 100 по версии Billboard.

В 2018 году в мировой кинопрокат вышел фильм «Богемская рапсодия», который рассказывает о жизни Фредди Меркьюри и творческом становлении группы Quееn. Картину выдвинули на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая драма», сообщает телеканал «360».

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