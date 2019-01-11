Стратегический разведывательный самолет RC-135V и беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США 11 января совершили длительные полеты вблизи Крыма и Кубани.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов. По их сведениям, разведчик RC-135V с бортовым номером OAKES61, вылетевший утром с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, более пяти часов курсировал вблизи юго-западного и южного Крыма, Керченского пролива и побережья Краснодарского края. Его дозаправили американским самолетом-заправщиком в небе над Черным морем.

Приблизительно в 13:30 к нему присоединился дальний разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk. В общей сложности он провел близ берегов Крыма и Кубани около двух часов.

Накануне были также зафиксированы полеты разведывательных самолетов ВВС США и Великобритании вблизи западных границ России, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно зашли в территориальные воды РФ. Из-за этого Керченский пролив временно закрыли для гражданских судов. На патрулирование Керченского пролива направили российские боевые самолеты. В Черном море задержали корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за нарушение российской границы. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

После инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября американские разведывательные самолеты начали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море.

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