Самолет из Сочи не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за тумана

В аэропорту Кольцово 23 августа из-за неблагоприятных метеоусловий задержали более десяти рейсов.

Шесть рейсов на вылет и шесть на прилет задерживаются в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за тумана, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Шесть рейсов отправлены из-за тумана на запасной аэропорт в Челябинск. Это самолеты из Москвы, Бургаса, Санкт-Петербурга, Сочи и Салоник. На вылет задержаны шесть бортов: это три самолета в Москву, два в Санкт-Петербург и один в Прагу», — отметили в аэропорту.

По данным пресс-службы, сейчас все самолеты, которые сели в Челябинске, уже вернулись в Екатеринбург, сообщает ТАСС.

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