Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Новосибирске

Рейс выполняли в ночь на 27 июля.
Самолет А-320 авиакомпании S7, следовавший из Сочи в Новосибирск, совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за неполного выпуска закрылок. Как сообщает Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области, никто не пострадал.
На борту находилось 164 человека, в том числе шесть членов экипажа.
Аэропорт Толмачево функционирует в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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