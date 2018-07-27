Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Новосибирске

Рейс выполняли в ночь на 27 июля.

Самолет А-320 авиакомпании S7, следовавший из Сочи в Новосибирск, совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за неполного выпуска закрылок. Как сообщает Центр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области, никто не пострадал.

На борту находилось 164 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Аэропорт Толмачево функционирует в штатном режиме, сообщает ТАСС.

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