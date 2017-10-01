Самолет МЧС доставил из Краснодара в Санкт-Петербург трехлетнего мальчика

В Санкт-Петербурге 1 октября в 0:10 совершил посадку спецборт МЧС России Sukhoi Superjet-100, выполнявший санитарный рейс по маршруту Раменское — Краснодар — Санкт-Петербург.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, самолетом транспортировали мальчика 2014 года рождения для прохождения стационарного лечения в ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства», расположенный в Петроградском районе Северной столицы.

Для обеспечения безопасности и сопровождения пациента в полете привлекались пять человек личного состава и одна единица техники от МЧС России, сообщает МЧС Медиа.

Вернуться на ленту

Источник