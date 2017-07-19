Самолет МЧС забрал тяжелобольную туристку из Сочи в Пермь

Женщине стало плохо во время отдыха.

В ночь на 19 июля спецборт МЧС Sukhoi Superjet 100 вылетел из Подмосковья в Сочи за 38-летней жительницей Перми. У тяжелобольной женщины во время отдыха ухудшилось состояние здоровья.

Во время полета из Сочи в Пермь пациентку сопровождали медики отряда «Центроспас» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» министерства здравоохранения. До вылета пермячка была госпитализирована в сочинскую городскую больницу №4, где врачи оказали ей помощь. Однако для дальнейшего лечения женщину направили по месту жительства, сообщает «Интерфакс».

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