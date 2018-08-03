Самолет с телами убитых в ЦАР российских журналистов покинул Банги

Тела россиян доставят на родину в ночь на 5 августа.
Самолет авиакомпании Air France, следующий по маршруту Банги — Париж, с телами троих убитых российских журналистов на борту покинул вечером 3 августа аэропорт столицы Центральноафриканской Республики.
Об этом сообщил временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков. К грузу приложены все необходимые сопроводительные документы, касающиеся как самого факта смерти журналистов, так и процедуры отправки тел, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 июля стало известно об убийстве в Центральноафриканской Республике трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
Погибшему в ЦАР режиссеру Александру Расторгуеву присудили премию «Лавровая ветвь». В МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в ЦАР могло быть ограбление.
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