Самолет Сочи — Краснодар вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси

Это произошло 4 декабря около 20:50. Лайнер не смог убрать шасси после взлета.

«Около 20:50 рейс UTair Сочи — Краснодар передал сигнал о возвращении из-за неубравшегося после взлета шасси. В 20:55 он сел в аэропорту Сочи», — сказал источник.

На борту находились 34 человека, включая четырех членов экипажа, пострадавших нет.

Сначала в авиакомпании сообщили о том, что за пассажирами полетит запасной борт.

«Запасной самолет полностью подготовлен, бортпроводники находятся на борту воздушного судна, экипаж заполняет соответствующую документацию соответствующую данному инциденту. В ближайшие полчаса рассчитывает отправить рейс в Краснодар», — сообщил представитель UTair.

После этого представитель перевозчика сообщил, что «запасной борт не полетит, рейс отменен, это решение авиакомпании. Трое пассажиров, по их желанию, размещаются в гостинице, предоставляется все необходимое: питание, проживание, трансфер. Остальным всем пассажирам возвращается полная стоимость перелета».

В пресс-службе UTair уточнили, что «при вылете из Сочи в Краснодар на ATR 72 не сработала сигнализация убранного положения шасси», сообщает ТАСС.

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