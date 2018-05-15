Самолету из Анапы в Домодедово помешали птицы

15 мая в 13:58
Два самолета в мае не смогли сесть в аэропорту Домодедово с первого раза из-за птиц.
«Накануне командиры двух самолетов Airbus 319, прилетевших из Читы и Анапы, пожаловались диспетчерам на большое скопление птиц на взлетно-посадочной полосе. Диспетчеры посоветовали пилотам не рисковать и «уйти на второй круг»», — сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Пока лайнеры совершали маневр, сотрудники аэродромных служб смогли согнать птиц с ВПП. В результате самолетам удалось благополучно приземлиться со второй попытки, пишут «Известия».
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