Самолеты США провели разведку у побережья Кубани

Разведывательные полеты 2 марта у границ России совершили три американских военных самолета.

У российских берегов на Черном море разведку вел стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Беспилотник совершал пролеты на высоте 16 тыс. м по маршруту от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Всего он совершил четыре пролета по этому маршруту.

В районе Севастополя он приближался к российским берегам на расстояние приблизительно 30 км. В районе Туапсе он приближался к берегам Краснодарского края на 35 км.

Затем беспилотник совершил многочасовой разведывательный полет на высоте 15,5 тыс. м вдоль линии разграничения в Донбассе. В ходе него он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Еще два самолета провели разведку на Балтике, вблизи границ Калиниградской области и у юго-западного и южного побережья Крыма.

США усилили авиационную разведку после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию, в ходе которого он рассказал о новейших образцах вооружения, сообщает «Интерфакс».

Как писал инетрнет-портал «Кубань 24», самолеты США также проводили разведку у берегов Кубани в феврале.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник