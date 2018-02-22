Самострои в Сочи будут отключать от света и воды

Такое указание дал 22 февраля властям курорта первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Он по поручению главы региона Вениамина Кондратьева провел в городе совещание, главной темой которого стали незаконные объекты.

Первый заместитель губернатора также заявил, что подробную информацию о нарушителях необходимо максимально тиражировать в СМИ и социальных сетях. Сегодня в Сочи почти 1,2 тыс. самовольных построек. В качестве одной из мер с незаконными застройщиками Андрей Алексеенко порекомендовал ресурсоснабжающим компаниям отключать их объекты от электричества и воды.

«Есть три вещи, которые являются залогом недопущения самовольного строительства. Это неотвратимость наказания, это невозможность получения экономической выгоды и публичность. Эти три вещи не позволят самовольному строительству поднять голову», — заявил Андрей Алексеенко.

На совещании с первым вице-губернатором власти Сочи и представители силовых структур обсудили порядок взаимодействия в борьбе с незаконными объектами. Сейчас главная задача администрации курорта и краевого департамента по надзору в строительной сфере — отслеживать появление незаконных строек и вовремя информировать компетентные органы. Последние несколько лет в крае ведется жесткий контроль выдачи разрешений на строительство.

В прошлом году СК и ОБЭП Сочи направили в суд 15 уголовных дел с общей суммой ущерба в 280 млн рублей. Получили реальный срок от семи до 12 лет 19 фигурантов.

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