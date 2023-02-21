Самый пожилой бывший президент в истории США отказался от лечения

Самый старый бывший президент в истории США в последние годы боролся с меланомой и другими проблемами.

Бывший президент США Джимми Картер, которому сейчас 98 лет, отказался от дальнейшего лечения после нескольких госпитализаций. Бывший глава государства решил провести остаток своего времени с семьей и получить лечение в хосписе вместо дальнейшего медицинского вмешательства, сообщил Центр.

Нью-Йорк Таймс сообщает, что Картер был в добром здравии в В последние годы у него было несколько проблем со здоровьем, в том числе меланома, которая метастазировала в его печень и мозг в 2015 году.

Бывший президент живет со своей женой, 95-летней Розалин Картер, на ранчо. в Грузии. В марте 2019 года он стал самым пожилым бывшим президентом в истории страны. В последние годы Картер практически прекратил публичную деятельность и не смог присутствовать на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года. После этого Байден сам посетил дом Картера.

Картер был избран президентом Демократической партии в 1976 году и до 1981 года возглавлял Белый дом. В 2002 году он был удостоен Нобелевской премии мира за усилия, направленные на мирное разрешение конфликтов во всем мире и борьбу за права человека.