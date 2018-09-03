Самым дорогим курортным поселком Кубани этим летом стал Джанхот

Российский сервис бронирования жилья выявил курортные поселки лета-2018, где аренда жилья обошлась туристам дороже, чем в Ялте и Сочи.

В топ-10 вошли семь кубанских курортных поселков и три крымских поселка.

Туристы платили за жилье больше всего в Джанхоте и Кринице, входящих в состав Геленджика, — 5 тыс. 430 рубля и 4 тыс. 230 рублей соответственно. В список также вошли село Бжид, входящее в Джубгу, Прибрежное в Сакском районе Крыма, станица Тамань в Темрюкском районе, хутор Бетта Геленджика, село Адреевка в Севастополе, Мисхор, входящий в крымский поселок Кореиз, село Дивноморское под Геленджиком и поселок Шепси в Туапсинском районе. В последнем отдыхающим пришлось заплатить около 2 тыс. 860 рублей.

В среднем туристы отдыхали в поселках Кубани от пяти до семи ночей и тратили на аренду жилья от 2,9 до 5,4 тыс. рублей в сутки.

Дороже всего было провести летний отпуск в курортных поселках Геленджика, а по длительности отдыха лидировало Дивноморское, сообщает сервис Tvil.ru.

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