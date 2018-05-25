Самым популярным предметом при сдаче ЕГЭ по выбору стало обществознание

Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Обществознание в 2018 году намерены сдавать 53% участников основного периода аттестации.

На профильную математику во время ЕГЭ зарегистрировались 61% учащихся. Физику выбрали 25%, биологию — 21%, химию — 14%, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани последний звонок отметили почти 23 тыс. выпускников. Они начнут сдавать ЕГЭ 28 мая. Первыми покажут знания ученики, выбравшие в качестве дополнительных предметов географию и информатику.

Министерство образования Краснодарского края выпустило памятку для сдающих ЕГЭ.

Пройти тест на знание географии можно здесь.

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