Санду рассчитывает на победу Украины

В По мнению президента Молдавии Майи Санду, геополитическая возможность урегулировать конфликт в Приднестровье может появиться после победы Украины в войне с Россией. Об этом он рассказал RadioMoldova.

По словам Санду, их страна живет в мире благодаря украинской армии, а Молдова, в свою очередь, “не допускает ее втягивания в войну”. порядок и мир в обществе.

“Мы заинтересованы в решении приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы ищем, – это только мирные пути, и, возможно, Украина в этой войне, когда они победят и вернуть их территории, у нас появится геополитическая возможность», — сказал Санду.