Санкции ударили по миру: в США и Европе — рекордные уровни инфляции

В МВФ предупредили, что некоторым странам грозит рецессия в случае ужесточения антироссийских санкций.

Цены в США и Европе стремительно растут. В Америке инфляция (повышение общего уровня цен на товары и услуги) вновь достигла максимума за 41 год и превысила прогнозы экономистов.

Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 9,1% в годовом исчислении, это стало рекордом с конца 1981 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минтруда США. Издание уточняет, что такая цифра отражает рост цен на бензин, жилье и продукты питания.

Причем, рост оказался выше прогнозов экономистов — они говорили об инфляции на уровне 8,8%. Это создает огромное давление на администрацию Байдена и Федеральную резервную систему — аналитики ожидают, что регулятор на фоне роста инфляции вновь повысит ключевую ставку. Как пишет Financial Times, речь может идти об увеличении на 0,5 или на 0,75 процентного пункта. В июне ставку повысили сразу на 0,75 п.п. — таких резких шагов не предпринималось на протяжении 30 лет. По последним прогнозам, ставка может вырасти до 3,25-3,5%, то есть окажется на уровне кризисного 2008 года.

В американских СМИ — критика действий президента Джо Байдена и его администрации. Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити вспомнил, что когда действующий глава государства вступал в должность, то инфляция была на уровне 1,4%.

«Это ставит неудачи Белого дома Байдена на всеобщее обозрение, поскольку эта чрезвычайно разрушительная демократическая программа поражает американцев повсюду, от заправок до продуктовых магазинов», — отметил телеведущий.

По словам Хэннити, при Байдене цены на бензин в США выросли на 60%, на яйца — на 33%, дорожают автомобили, стоимость авиабилетов и многое другое.

Не отстает от США и Европа — по данным статистического управления ЕС, инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум, потребительские цены увеличились на 8,6% в годовом выражении после роста на 8,1 в мае.

Эксперты связывают высокую инфляцию с продолжившимся повышением цен на энергоносители, составившем 41,9% в годовом выражении. Продукты питания, алкоголь и табак в прошлом месяце подорожали на 8,9%, промышленные товары — на 4,3%. Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в июне увеличились на 3,7% в годовом выражении.

Рост цен — это во многом последствия антироссийских санкций, которые сказались прежде всего на странах Европы. Заместитель премьер-министра Румынии Хунор Келемен отметил, что Европа будет платить за санкции против РФ.

«За санкции против России, в первую очередь, будем платить мы, Евросоюз, и все же эти санкции должны были быть приняты, нельзя было без этих санкций, потому что у Европы, Евросоюза не было других рычагов. Но мы должны сказать открыто: цену этой зимой будем платить мы все», — отметил он (цитата по ТАСС).

Келемен добавил, что в Европе будет самая тяжелая за последние полвека зима.

В докладе Международного валютного фонда (МВФ) говорится, что некоторым странам грозит рецессия (спад производства или замедление темпов экономического роста) в случае ужесточения антироссийских санкций, а энергетический кризис может усугубиться.

«Энергетический кризис также может усугубиться глобальным продовольственным кризисом на фоне нехватки основных сырьевых товаров, что может быть обострено дальнейшими торговыми ограничениями. Могут усилиться ограничения в цепочке поставок, например, из-за снижения доступности основных производственных ресурсов», — отмечают авторы доклада.

По мнению фонда, специальная военная операция России и антироссийские санкции «привели к новым сбоям в цепочках поставок и экономическим издержкам», при этом инфляция в мире связана с логистическими сбоями, высокий спрос и рост цен на энергоносители и продовольствие.

Тем временем в России на неделе со 2 по 8 июля после двухнедельного перерыва была зафиксирована дефляция (снижение общего уровня цен на товары и услуги) — по данным Росстата, цены снизились на 0,03%. На предыдущей неделе был рост в 0,23%. Годовая инфляция замедлилась до 15,62% против 16,19% неделей ранее.

В то же время ЦБ в своем отчете отметил, что в среднем потребительская корзина в июне дешевела максимальными месячными темпами за последние 20 лет.

Аналитики предполагают, что сохранение дефляции вызовет дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. Очередное заседание по этому вопросу состоится 22 июля.

Ранее стало известно, что будет делать Европа, если останется без российского газа. Евросоюз готовится принимать меры на случай, если останется без российского топлива. Они коснутся всех — и промышленности, и обычных жителей, пишет Bloomberg. Издание уточняет, что Еврокомиссия разработала меры для стран, чтобы уменьшить последствия энергетического кризиса.

А Германия готовится к миллионам безработных из-за остановки поставок российского газа. Глава Ассоциации немецких профсоюзов Ясмин Фахими заявила, что дальнейшее снижение импорта газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, который увеличит количество безработных немцев на миллионы.