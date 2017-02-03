style=»width: 100%;»> Санкционный сыр из Германии продавали в Кущевской

На рынке в станице Кущевской продавали санкционный сыр из Германии. В соответствии с указом президента России, ввоз в страну продукции из этой европейской страны ограничен. Более того, 1,5 килограмма сыра Brie находились в реализации без сопроводительных документов.

Так как безопасность товара не была подтверждена, его решили изъять и уничтожить, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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