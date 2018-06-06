Саша Обрадович останется тренером ПБК «Локомотив-Кубань» в новом сезоне

Руководство клуба приняло решение не увольнять сербского специалиста после неудачного сезона.

У Саши Обрадовича действующий контракт с клубом, соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Тренер продолжает свою работу в штатном режиме.

В этом сезоне «Локо» вышел в финал Еврокубка, установив исторический рекорд турнира — 20 игр без поражений. Однако золото завоевала турецкая «Дарушшафака».

Из-за поражения команды в финале Еврокубка и четвертьфинале Единой лиги ВТБ краснодарцы третий год подряд не примут участия в Евролиге, пишут «Известия».

Саша Обрадович прокомментировал возможные изменения состава «Локомотива» этим летом.

«Пока не готов говорить предметно. Надо сперва понять, какие возможности у нас будут — с кем расстанемся, кого сохраним, какие позиции нужно укрепить. Фамилии не назову. Одно скажу: нам нужно действовать быстро. Рынок очень агрессивен, важно не опоздать», — цитирует тренера пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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