Саудовская Аравия и ОАЭ оказывают давление на Европейский Союз.​​​​​​​

Саудовская Аравия и ОАЭ требуют, чтобы их европейские союзники восстановили дипломатические отношения с сирийским правительством и ослабили санкции, сообщает Bloomberg.

Как отмечается, «Саудовские официальные лица Саудовской Аравии и Эмиратов в разной степени оказывают давление на своих коллег из ЕС уже несколько месяцев”. «Восстановление экономики приведет к возвращению домой миллионов сирийских беженцев, что ослабит давление на принимающие страны, такие как Ливан и Иордания».

По данным агентства, «наследный принц Саудовской Аравии бин Салман в настоящее время находится во Франции, где он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Неясно, будет ли Сирия частью их переговоров, но обсуждения будут касаться Ближнего Востока и международных вопросов».