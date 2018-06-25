Саудовская Аравия обыграла Египет в матче ЧМ по футболу

Матч третьего тура группового турнира прошел 25 июня в Волгограде.

Игра закончилась с результатом 2:1. Открыл счет в составе египтян Мохамед Салах.

Аравийцы дважды били пенальти. Первый 11-метровый Фахада Аль-Муваллада отразил вратарь, вторая попытка в исполнении Салмана Аль-Фараджа оказалась успешной. В концовке матча решающий мяч забил Салем Аль-Давсари.

Обе команды не вышли в 1/8 финала. Саудовская Аравия с тремя очками находится на третьем месте, у Египта — ноль очков и последнее место, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Российские футболисты обыграли египтян на стадионе «Санкт-Петербург» 19 июня. В плей-офф вышли команды России и Уругвая.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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