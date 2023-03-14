Саудовская Аравия отказала в выдаче виз израильской делегации

Саудовская Аравия Саудовская Аравия отклонила заявки на получение визы для членов израильской делегации, приглашенных на конференцию Всемирной туристской организации ООН в городе Аль-Ула, сообщает Bloomberg.

Предполагалось, что израильские поселенцы из города Кафр-Канна в Галилее примут участие в конференции с представителями 22 стран, но ООН призывает к равному отношению к государствам-членам и Королевству, несмотря на то, что тратит миллиарды на развитие масштабный туризм, он не получил соответствующих виз.

Аль-Ула в Саудовской Аравии и Кафр-Канна в Арабском Израиле входят в число 32 лучших мест, выбранных ООН для включения в список лучших направлений сельского туризма в год.

«На это мероприятие возлагались большие надежды, и очень жаль, что нам не разрешили в нем участвовать», — заявил мэр Израиля Захария Напсо.

«Израиль является Всемирной туристской организацией ООН. призывает организацию и другие ее органы к равноправию в обеспечении своих указаний, включая участие государств в деятельности организации. В данном случае организация не смогла соответствовать этим стандартам, что вызывает сожаление», — сообщил Уолла.

Вопрос с визой возник после того, как Саудовская Аравия объявила о восстановлении отношений с Ираном после многолетнего отчуждения. Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху заявил, что хочет установить полные дипломатические отношения с Саудовской Аравией и расширить соглашения о нормализации, достигнутые с ОАЭ и Бахрейном в 2020 году при посредничестве США.