Саудовская Аравия отправила гуманитарную помощь Украине

Андрей, руководитель Офиса Президента Украины Ермак сообщил 4 марта, что Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на сумму $100 млн. в своем Telegram-канале.

Известно, что все это было доставлено тремя транспортными самолетами и будет распределена по шести регионам страны для удовлетворения насущных потребностей тысяч людей.

«Мы спасем Украину от Саудовской Аравии. Мы очень благодарны за поддержку. Эта гуманитарная помощь является признаком солидарность и поддержка между нашими странами”, – сказал Андрей Ермак.