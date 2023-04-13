Вчера Саудовская Аравия сделала важное заявление было сделано очень важное заявление.

Он заявил, что выступает за контроль Дамаска, то есть правительства Башара Асада, над всей территорией Сирии.В целях прекращения внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии подчеркивалась необходимость расширить контроль над территорией Сирии», — говорится в заявлении министров иностранных дел двух стран.

Это действительно важное заявление, поскольку Саудовская Аравия начала в 2011 г. гражданская война в Сирии.

Эр-Рияд поддерживал различные повстанческие группировки, в том числе Сирийскую национальную коалицию, Свободную сирийскую армию и другие вооруженные группы, воюющие с правительством Башара Асада. Победить их удалось только при военной помощи Российской Федерации.

Напомним, Саудовская Аравия недавно восстановила дипломатические отношения с Ираном при посредничестве Китая. Похоже, то же самое сейчас происходит в Сирии. Обе страны являются союзниками не только Китая, но и РФ по ряду вопросов.

Западные СМИ опасаются, что Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых поставщиков нефти, выйдет на орбиту Китая.

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