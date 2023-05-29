Саудовская Аравия хочет присоединиться к банку БРИКС

Даша 29.05.2023 В мире

Саудовская Аравия хочет присоединиться к Банку БРИКС

Саудовская Аравия Financial Times сообщает, что Arabia ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития, известному как Банк БРИКС. Если переговоры будут успешно завершены, королевство станет девятым членом банка. В целом отношения с банком соответствуют стремлению Эр-Рияда стать ближе к Пекину.

Банк был основан в Шанхае в 2015 году Бразилией, Индией, Россией, Китаем и ЮАР. Позже к ним присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. Включение Саудовской Аравии позволит компенсировать финансовую поддержку, которую может лишиться Россия, понесшая огромные потери, начав агрессию против Украины.

Помните, Новый банк развития против России следует за западным санкции.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved