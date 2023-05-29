Саудовская Аравия Financial Times сообщает, что Arabia ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития, известному как Банк БРИКС. Если переговоры будут успешно завершены, королевство станет девятым членом банка. В целом отношения с банком соответствуют стремлению Эр-Рияда стать ближе к Пекину.

Банк был основан в Шанхае в 2015 году Бразилией, Индией, Россией, Китаем и ЮАР. Позже к ним присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш. Включение Саудовской Аравии позволит компенсировать финансовую поддержку, которую может лишиться Россия, понесшая огромные потери, начав агрессию против Украины.

Помните, Новый банк развития против России следует за западным санкции.