Саудовская Аравия заинтересовалась поставками кубанской пшеницы

Делегация главного управления по зерну королевства Саудовская Аравия посетила Краснодарский край.

Для гостей провели экскурсию по сочинскому хлебокомбинату. Они ознакомились с качеством используемого сырья, организацией технологических процессов производства хлебобулочных изделий, техническим оснащением и ассортиментом продукции.

Чтобы оценить качество готового теста, члены делегации самостоятельно произвели его замесы. Также они отобрали образцы кубанской пшеницы для оценки ее качества.

С членами делегации встретились представители регионального минсельхоза. По словам делегатов Саудовской Аравии, государство заинтересовано в поставках кубанской пшеницы. Особое внимание представители делегации проявили к качеству муки для производства продукции и организации контроля качества поступающего сырья. По итогам встречи стороны приняли решение продолжить переговоры по налаживанию делового сотрудничества.

Пшеницу, выращенную в Краснодарском крае, экспортируют в 55 стран мира. Основные поставки идут в Турцию и Египет. Ежегодно край экспортирует около 6 млн т пшеницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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