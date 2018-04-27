Саудовская Аравия заинтересовалась поставками кубанской пшеницы

Делегация главного управления по зерну королевства Саудовская Аравия посетила Краснодарский край.
Для гостей провели экскурсию по сочинскому хлебокомбинату. Они ознакомились с качеством используемого сырья, организацией технологических процессов производства хлебобулочных изделий, техническим оснащением и ассортиментом продукции.
Чтобы оценить качество готового теста, члены делегации самостоятельно произвели его замесы. Также они отобрали образцы кубанской пшеницы для оценки ее качества.
С членами делегации встретились представители регионального минсельхоза. По словам делегатов Саудовской Аравии, государство заинтересовано в поставках кубанской пшеницы. Особое внимание представители делегации проявили к качеству муки для производства продукции и организации контроля качества поступающего сырья. По итогам встречи стороны приняли решение продолжить переговоры по налаживанию делового сотрудничества.
Пшеницу, выращенную в Краснодарском крае, экспортируют в 55 стран мира. Основные поставки идут в Турцию и Египет. Ежегодно край экспортирует около 6 млн т пшеницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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