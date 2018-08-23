Сахарные заводы Кубани заготовили более 1 млн тонн сахарной свеклы

23 августа в 17:23

В Краснодарском крае продолжается уборка, заготовка и переработка агрокультуры.

По оперативным данным краевого минсельхоза, сахарную свеклу уже убрали с площади более 27 тыс. га или 14% от намеченного. Валовой сбор составляет 914 тыс. т.

С учетом сырья Ростовской области и Ставропольского края, на сахарные заводы региона поступил 1 млн 46 тыс. т свеклы. Уже переработано 936 тыс. т агрокультуры, из которой выработано 113,2 тыс. т сахара и 29,2 тыс. т сушеного жома, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник