Сбербанк не отметил роста случаев мошенничества из-за ЧМ по футболу

Об этом 18 июня сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, проводится усиленный мониторинг, всплеска кибермошенничества не отмечается. Также на время чемпионата мира увеличилось снабжение банкоматов наличными.

Кузнецов отметил, что дополнительные меры по безопасности не требуются, поскольку места проведения матчей и так тщательно охраняют правоохранительные органы. Он добавил, что на уровне инкассации проводились дополнительные занятия и подготовка, отбирали соответствующие бригады, сообщает «Интерфакс».

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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