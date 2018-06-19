Сбербанк обменяет краснодарцам мелочь на памятные деньги ЧМ-2018

Акция по обмену памятных монет и купюр будет проходить с 19 по 29 июня в некоторых отделениях банка.

Монеты номиналом 1, 2, 5, 10 рублей можно обменять на памятные монеты номиналом 25 рублей «Чемпионат мира по футболу 2018 года» и «Талисман», а также на 100-рублевые купюры «Чемпионат мира по футболу 2018 года».

Обмен будут производить без комиссии, кратно 25 рублям и 100 рублям, сообщает РБК-Краснодар.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник