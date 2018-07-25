Сбербанк окажет помощь пострадавшему от града предприятию в Павловском районе

На совещании под председательством вице-губернатора Андрея Коробки рассмотрели возможность оказания финансовой поддержки одному из ведущих предприятий региона по производству плодоовощных консервов полного цикла ООО «Техада».

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства края Федор Дерека, министр экономики Александр Руппель, управляющий краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» Андрей Орешко, руководство ООО «Техада», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

От града, прошедшего 30 июня в нескольких районах края, пострадало 186 фермерских и личных подсобных хозяйств, а также 30 сельхозпредприятий. У предприятия «Техада» в Павловском районе град выбил значительную часть посевов овощей, которые должны были идти на переработку. Завод, который поставляет по всей стране плодоовощные консервы, остался практически без сырьевой базы.

Как отметил Андрей Коробка, власти края окажут содействие предприятию в поиске поставщиков овощной продукции, чтобы максимально загрузить завод.

«Нельзя допустить, чтобы ключевое перерабатывающее предприятие края простаивало. Это вопрос не только производственного характера, но и социального — здесь трудятся сотни людей. Поэтому решено проработать вопрос организации поставок сырья в «Техаду» из других регионов ЮФО», — сказал вице-губернатор.

Также на встрече обсудили вопрос оказания финансовой помощи. В ходе переговоров Андрей Орешко отметил, что Сбербанк готов поддержать предприятие.

По его словам, для ООО «Техада» совместно с администрацией края выработают поэтапную стратегию взаимодействия, которая предусматривает возможность реструктуризации действующих кредитов и дальнейшего дофинансирования предприятия.

По итогам встречи Андрей Коробка отметил, что работа с сельхозпроизводителями края, пострадавшими от града, продолжается, каждая ситуация отрабатывается в ручном режиме. Он добавил, что эта работа будет вестись до тех пор, пока проблемы каждого сельхозпроизводителя не будут решены.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. На Кубани на компенсации пострадавшим в результате ЧС выделили около 150 млн рублей. В ликвидации последствий выпадения града на Кубани задействовали 300 человек.

Краевой фонд микрофинансирования поможет предпринимателям, понесшим убытки от непогоды.

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