В краевой столице готовится к открытию первая в России передвижная выставка тактильных картин.

Каждая снабжена этикеткой, набранной специальным шрифтом, а также аудиогидом, который рассказывает о содержании произведения. Рельефные картины будут интересны не только людям с проблемами зрения. Любой посетитель может надеть темные очки и открыть новые грани восприятия искусства. Такой опыт уже получили тысячи человек по всей России.

«То, что было сделано Пушкинским музеем совместно со Сбербанком, это масштабный проект, картины из полимера. Очень сложная технология, где краска застывает и образует тактильный рельеф», — рассказала заведующая отделом эстетического воспитания музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Ольга Морозова.

«Нам не хватает добра, эта выставка очень сильно подвигает к к нему большую группу нашего населения. Мы человека достраиваем до гармонии, которая в нём должна быть. Чем больше будет гармоничных людей, тем цивилизация будет более успешная», — отметил и. о директора художественного музея имени Федора Коваленко Иван Ващенко.

Краснодар стал 15-м городом, который посетила передвижная выставка. В ней представлены шесть классических произведений из художественного музея имени Александра Пушкина. Картины авторов разных эпох: от Боттичелли до Пикассо. По словам организаторов, получается своего рода экскурсия в историю искусства: разные стили, разные жанры. Седьмая картина — всегда уникальна и создается на основе произведения, которое есть в городе, принимающем выставку.

«Специально для Краснодара мы подготовили одну тактильную копию картины из вашего местного музея, которую мы оставим в подарок от Сбербанка. Подобные проекты для нас очень важны, мы будем стараться дальше двигаться в этом направлении, поддерживать такие культурные инклюзивные проекты», — отметила куратор проекта «Видеть невидимое» от «Сбербанка» Камилла Аллахкулиева.

Интригу краснодарской картины раскроют в день открытия выставки, 27 ноября. С этого дня все желающие смогут «Видеть невидимое» в художественном музее имени Коваленко. Вход на выставку свободный. Работать экспозиция будет до 23 декабря.

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