Сбербанк примет участие в реализации Стратегии Кубани до 2030 года

Губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Титов договорились о поддержке кубанских предпринимателей в части кредитования.

Как отметил Кондратьев, перед регионом стоит задача нарастить темпы экономического роста не менее 4% в год, увеличить объем ВРП в два раза. Для их реализации требуется, в том числе, участие надежных финансовых партнеров.

«Сегодня основной сектор экономики региона — малое и среднее предпринимательство. Его нужно сделать более устойчивым. Это предусматривает и Стратегия-2030, которая определяет экономические принципы региона», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По словам Евгения Титова, в компании этот документ уже изучили и предложили использовать потенциал банка в реализации Стратегии с учетом экспертизы и накопленного опыта.

Как сообщил Титов, одним из приоритетных направлений работы стала поддержка малого бизнеса. Успешно реализованы комплексные программы развития компетенций начинающих предпринимателей «Бизнес класс» и «Деловая среда».

В этом году Сбербанк предоставил региональному бизнесу всех уровней 522 млрд рублей — на 10% больше, чем в аналогичный период 2017-го.

Кондратьев отметил, что в сотрудничестве с крупным банком заинтересован Фонд развития промышленности края, капитализация которого в следующем году увеличится в два раза — до 1 млрд рублей. Благодаря этому появится возможность совместного кредитования местных промышленных предприятий.

Краснодарское отделение Юго-Западного банка — одно из крупнейших работодателей региона, в его подразделениях работают 5,8 тыс. сотрудников.

Губернатор подчеркнул, что по возможности необходимо взвешенно подходить к вопросу сокращения количества отделений на селе.

Евгений Титов рассказал, что сельские офисы участвуют только в процессе оптимизации — одни замещаются другими. На территории края действует 609 офисов, из них 76% расположены в сельских районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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