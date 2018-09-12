Сбербанк разработает банковские продукты для пенсионеров

По словам его главы Германа Грефа, банк также принимает участие в создании федеральной сети для подготовки и переподготовки людей старшего возраста.

«Мы готовим целый ряд специальных продуктов для людей предпенсионного и пенсионного возраста, мы реализуем долю проектов в части инфраструктуры для поддержки людей пенсионного возраста», — сказал Греф.

Он отметил, что Сбербанк также принимает участие в создании федеральной сети для подготовки и переподготовки людей старшего возраста. По словам Грефа, эти задачи решаются совместно с регионами и правительством.

Глава Сбербанка также добавил, что в текущей ситуации не видит альтернативы повышению пенсионного возраста а России, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены.

Президент РФ внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту. Документ предусматривает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу гражданина предпенсионного возраста.

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