Сбербанк решил ввести систему идентификации клиентов по движению губ

Глава Сбербанка Герман Греф 16 марта на лекции в МФТИ рассказал, что компания работает над созданием системы идентификации клиентов по мышечной активности.

«Последняя история — это когда распознается не только голос, не только кодовые слова, но и распознавание движения губ, которые произносят кодовые слова, потому что это является уникальным, и мышечную активность подделать невозможно», — отметил Греф.

Он добавил, что машина может распознать мышечную активность при различных состояниях человека.

По словам Грефа, Сбербанк много инвестирует в создание идентификационных возможностей, в том числе проектов и стартапов по распознаванию сетчатки глаза, ладони, отпечатков пальцев.

«Для нашей деятельности это не абстрактный интерес, это прямой интерес», — цитирует Грефа ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сбербанк планирует через два-три года внедрить систему распознавания клиентов по голосу и внешности. В отделениях крупных банков в 2016 году начали устанавливать банкоматы, снимать деньги в которых можно без пластиковых карт.

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