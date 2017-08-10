Сбербанк снизил первоначальный взнос и ставки по ипотеке

Снижение ставок составляет от 0,6 до 2 процентных пунктов, доля первоначального взноса сокращается на 5 п. п.

С 10 августа новые ставки по ипотеке на приобретение жилья в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке — 8,9-10%. Первоначальный взнос снижен до 15%.

По заявлению Сбербанка, такие изменения являются самым масштабным единовременным улучшением условий по ипотеке.

В последний раз Сбербанк снижал ставки по ипотечным кредитам 1 июня. Тогда снижение составило 0,2-0,75 процентного пункта. В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что в перспективе 2-3 лет возможно снизить ставки по ипотечным кредитам до 6-7%, если тенденция снижения инфляции будет сохранена, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернте-портал «Кубань 24», глава Центробанка Эльвира Набиуллина в июне заявляла, что ставки по ипотеке в России близки к историческому минимуму.

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