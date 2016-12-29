Сбербанк спишет долги погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Министр транспорта РФ Максим Соколов 29 декабря сообщил, что со всех погибших в катастрофу Ту-154 над Черным морем будут списаны долги и кредиты.

«Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников», — сказал Соколов во время пресс-конференции.

По словам замминистра по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна, в МЧС зафиксировано более 300 обращений от родственников к психологам.

«Мы работали и продолжаем работу по оказанию психологической помощи пострадавшим», — сказал замминистра.

Глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что ведомство готово помочь семьям погибших в трудоустройстве и оформлении детей в детсад. А в Минтруда отметили, что уже зарегистрированы 42 получателя страховых выплат по линии ведомства, передает ТАСС.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», на поверхность подняли основные фрагменты самолета. Они находятся на специальной площадке, где проведут выкладку разбившегося воздушного судна.

А 28 декабря начались выплаты семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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