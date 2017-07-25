Сбербанк запустил новую программу сохранения капитала

Сделать вклады под повышенные проценты клиенты могут не выходя из дома.

Все операции проводятся через мобильное приложение или личный кабинет на сайте финансовой организации.

«С 18 июля Сбербанк предлагает новый вклад «Время сохранять». Это вклад под повышенную процентную ставку. Вы можете получить максимальную ставку — 7%, открыв его непосредственно у себя дома в системе Сбербанк-онлайн. Если же вы традиционно планируете прийти в банк, то эта услуга будет также под повышенную процентную ставку — 6,5%», — сообщил начальник управления продаж и обслуживания ВСП Александр Жаринов.

Вклад оформляется на сумму от 100 тыс. рублей, сроком не менее чем на четыре месяца. Чтобы получить с него максимальный процент, необходимо заполнить специальную анкету. Найти ее можно на официальных аккаунтах банка. После на указанный номер телефона придет промо-код, он и позволяет увеличить процентную ставку по вкладу. На оформление вклада в онлайн-режиме уходит не больше семи минут. По наблюдениям специалистов, по сравнению с прошлым годом, в 2017-м мобильные услуги стали популярнее на 35%.

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