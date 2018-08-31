Сбербанк запустит мобильное приложение для детей «СберKids»

С его помощью дети смогут расплачиваться в магазинах, получать деньги от родителей, делать накопления и участвовать в бонусных программах банка.

Мобильное приложение для детей в возрасте от шести до 13 лет запустят 1 сентября. Родителям будет доступна функция оформления виртуальной предоплаченной карты для своего ребенка, моментальный перевод средств, детализированные расходы.

В приложении есть ограничения для детей — например, максимальная сумма одной расходной операции не должна превышать 15 тыс. рублей, максимальный ежемесячный оборот по карте составляет 40 тыс. рублей. Также ребенок не сможет переводить деньги другим людям, снимать наличные и совершать покупки в иностранных магазинах.

В «СберKids» будет раздел о том, как зарабатывать, тратить и экономить деньги для повышения финансовой грамотности ребенка, сообщает ТАСС.

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