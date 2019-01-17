Об этом сообщил 17 января директор регионального центра спортивной подготовки по тхэквондо Анатолий Таванчев, в котором занималась пострадавшая в ДТП девушка.

Девушке, которую в декабре на пешеходном переходе сбил судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, предстоит операция и длительная реабилитация. У нее вывих колена и порваны связки на ноге.

«Она 16 января была на приеме у хирурга в Ростове-на-Дону, и врач сказал, что через три недели решит, какую операцию делать. Боковые связки порваны, хорошо, что перелома нет», — сообщил Таванчев.

Он также рассказал, что 17 января спортсменка ездила в прокуратуру и встречалась со следователем, а 18 января поедет на съемки в Москву к Андрею Малахову.

В Северо-Кавказском окружном военном суде заявили, что вопрос о возмещении ущерба потерпевшей стороне сейчас решается, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия попало в социальные сети. Пользователи предполагали, что водитель на видео — военный судья. На пешеходном переходе мужчина сбил девушку. Водители перекрыли дорогу его автомобилю и не дали уехать до тех пор, пока на месте происшествия не появились сотрудники ДПС. Правоохранители оформили происшествие, но отпустили судью.

В краснодарском военном суде подтвердили участие Крикорова в ДТП. Крикоров подал в отставку. Об этом стало известно 17 января.

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