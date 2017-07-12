Сбившего троих детей в Сочи водителя посадили на 3,5 года

Приговор вынесли 11 июля в суде Хостинского района.

«Обвиняемого приговорили к трем годам и шести месяцам колонии-поселения и лишили права управления транспортным средством на три года», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 22 апреля 43-летний водитель автомобиля Kia Rio ехал в направлении улицы Транспортной. На улице Яна Фабрициуса он не справился с управлением и наехал на огражденную бордюром клумбу — островок безопасности. На нем в этот момент стояли трое подростков. Один ребенок, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии, скончался. В СК возбудили уголовное дело.

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