Сближение «изгоев»: товарооборот РФ и Ирана достиг рекордных значений. Антисанкционный «кружок» будет расти

Исламская страна ввозит к нам рудные материалы, строительные известия, изделия из пластмассы, химические и ряд других товаров.

Товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за десять месяцев (с января по октябрь) он превысил 4 млрд долларов. Это сравнимо с показателями за весь 2021 год. Практика показывает: чем больше санкций США и их союзники вводят против различных стран (которые Штаты мечтают сделать изгоями, но не получается), тем больше они сближаются.

Среди прикаспийских государств Иран занимает второе место в торговле с Россией, отмечают «Известия». Замглавы ФТС Владимир Ивин рассказал, что экспорт увеличился на 27%, а импорт — на 10%.

В основном, страны торгуют сельскохозяйственной продукцией — злаками, жирами и маслами. Кроме этого, Иран ввозит в РФ рудные материалы, строительные известия, изделия из пластмассы, химические и ряд других товаров. Обсуждается экспорт в Иран мяса и птицы, ведутся переговоры о поставках электрооборудования и приборов, а также об импорте из Ирана комплектующих и материалов для авиапрома и автопрома, металлургии, фармацевтики, медтехники.

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Торговля с Ираном в последние годы шла ускоряющимися темпами, но спецоперация на Украине и её последствия увеличила эти скорости. Иран оказался тем самым «товарищем и другом», с которым Россия ещё больше сблизилась на фоне санкций.

Росту объемов торговых операций также способствует подписанное в октябре 2019 года между ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и Ираном временное соглашение о свободной торговле. В начале 2022 года оно было продлено, а также запущены переговоры по полноформатному соглашению.

К тому же Иран зарекомендовал себя как надежный партнер по ряду крупных проектов, в частности, в атомной энергетике. Так, этим летом в «Росатоме» заявили, что договорились с Ираном о сотрудничестве по мирному атому. Крупнейшим российско-иранским проектом считается сооружение энергоблоков АЭС «Бушер». Первый энергоблок станции, достроенный с участием РФ, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.

Фото: pixabay.com

По словам президента Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, главная причина торговли России и Ирана — это западные санкции против России, которые нарушили традиционные логистические и торговые связи.

Причем, Иран интересен РФ сразу по нескольким причинам. Во-первых, это логистический мост в торговле со странами Ближнего востока и Азией. Во-вторых, у Ирана есть уникальный опыт выживания в условиях многолетних санкций: страна не только научилась какие-то из них обходить, но и достигла определенного прогресса во многих областях.

Напомним, Тегеран находится под санкциями рекордный срок — более 40 лет. Первые санкции США ввели вскоре после победы исламской революции в Иране в 1979 году, тогда был свержен шах Реза Пехлеви, считавшийся американским ставленником. Революционеры захватили американское посольство и требовали от Вашингтона выдать бывшего правителя, а также вернуть вывезенные ими богатства.

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Тогда были прекращены закупки иранской нефти, заморожены вклады Ирана в американских банках, был введен запрет на продажу продукции военного назначения. А после разрыва дипломатических отношений Америка ввела эмбарго на весь экспорт, в том числе продовольствие и лекарства.

После этого одни санкции отменяли, другие вводили. Причины для этого постоянно находили разные — то нарушались права человека, то страна якобы поддерживала терроризм, то нарушала ядерные соглашения. Иран отключили от SWIFT, отрезали от западных банков и международных платежных систем, запретили операции с долларами.

Фото: pixabay.com

Конечно, всё это сильно отразилось на экономике страны, долгое время было падение ВВП и даже рецессия, однако в последние годы экономика стала показывать рост. Конечно, темпы не такие высокие, как могли бы быть, но страна справилась — рынки были переориентированы, налажено импортозамещение, а три года назад Тегеранская биржа и вовсе стала быстрорастущим фондовым рынком в мире. Это может стать хорошим опытом для России.

Кроме того, санкции США, введенные уже против целого ряда стран, просто вынуждают страны, которые столкнулись с ограничениями, сближаться друг с другом. Эту мысль озвучил в сентябре этого года президент Ирана Ибрахим Раиси.

«Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», — заявил Раиси.

Фото: kremlin.ru

Похожее заявление сделал на днях посол Ирана в Минске Саид Яри. По его словам, Иран, Россия и их партнеры по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) способны противостоять коллективному Западу во всех направлениях.

«ШОС – очень важный игрок и в экономике, и в политике, и в сфере безопасности в нашем регионе. Такие страны как Китай, Индия, Россия, Иран, Пакистан могут противостоять коллективному Западу во всех направлениях», — отметил он.

По словам Яри, Иран поддерживает расширение ШОС и то, что к организации может присоединиться Белоруссия.

«Мы дружественные страны и должны использовать эти возможности, чтобы противостоять Европе и Америке», — подчеркнул дипломат.

Фото: kremlin.ru

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