Сборая России накануне матча с Хорватией поблагодарила болельщиков за поддержку

Встреча 1/4 финала ЧМ пройдет 7 июля в Сочи.

«Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на чемпионате мира и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим», — написали в официальном аккаунте сборной в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», команда вечером 5 июля прилетела в Сочи. На четвертьфинал ЧМ-2018 Россия — Хорватия в Сочи продали все билеты.

Сборная России по футболу провела первую открытую тренировку в Сочи.

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