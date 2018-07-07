Сборная Англии победила команду Швеции и вышла в полуфинал ЧМ

Встреча четвертьфинала турнира прошла 7 июля в Самаре.

На 30-й минуте счет открыл защитник сборной Англии Гарри Магуайр, а на 59-й минуте преимущество англичан удвоил Деле Алли. Шведы не смогли ответить сопернику.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года.

Победитель этой встречи в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем матча Россия — Хорватия, который пройдет в Сочи 7 июля.

Полуфинал с участием английской сборной состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

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